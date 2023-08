Venez à la découverte de la richesse du 13ᵉ arrondissement de Paris, un quartier diversifié offrant une variété d’attractions. Se trouvant sur la rive gauche de la Seine, ce quartier regorge de trésors architecturaux, d’espaces verts paisibles, de centres culturels captivants et d’une vie nocturne animée. Les hôtels du 13e arrondissement de Paris offrent du Luxe et du confort assurés ! Découvrez l’Hôtel d’Aubusson et l’Hôtel La Lanterne & Spa pour votre séjour. Plongez dans ce guide complet pour découvrir les meilleurs hôtels, les lieux de détente et la vie culturelle incontournable de ce quartier.

L’Hôtel d’Aubusson

L’Hôtel d’Aubusson se trouve dans le 13ème arrondissement de Paris. Il propose un emplacement sensationnel à moins de 15 minutes de marche du Musée du Louvre et de Notre-Dame de Paris.

Cet hôtel de luxe dispose d’une piscine couverte, un spa avec massages, soins du visage, manucure et pédicure. Vous pourrez également profiter du bar salon, de la salle de fitness ouverte 24 h/24 et du centre de fitness.

La réception est disponible 24 h/24 et propose une assistance pour les visites touristiques. Le personnel polyglotte, les chaises longues en bord de piscine, la terrasse et la cheminée dans le hall ajoutent au confort de l’établissement.

De plus, la proximité des transports publics tels que la Station de métro Odéon (4 min à pied) et la Station de métro Mabillon (5 min à pied) facilite vos déplacements. Vous serez également à quelques pas de diverses attractions incontournables, dont :

le Jardin du Luxembourg

le Panthéon

le Centre Pompidou

Profitez d’un séjour sans souci dans cet hôtel raffiné qui répondra à tous vos besoins. L’ Hotel Urban Bivouac Paris est aussi une autre option pour assurer votre confort.

L’Hôtel La Lanterne & Spa

L’Hôtel La Lanterne & Spa dans le 13ᵉ arrondissement de Paris se situe à moins de 10 minutes de marche de sites incontournables comme Notre-Dame de Paris et le Panthéon. Cet hôtel 4 étoiles vous promet un séjour enchanteur. Détendez-vous dans la piscine couverte ou au spa avec des massages relaxants. Profitez des avantages tels que le bar-salon, la salle de fitness ouverte 24 h/24 et le centre de fitness.

Vous pourrez organiser vos visites touristiques ou vos achats de billets avec l’assistance du service de conciergerie. De plus, vous trouverez une consigne à bagages, des journaux gratuits dans le hall, et des formules romantiques pour agrémenter votre séjour.

Construit en 2015, l’hôtel dispose d’un coffre-fort à la réception, d’un jardin, d’une terrasse, d’une salle de séjour commune, et d’une salle de réception. Profitez de son emplacement idéal dans le quartier Centre-ville de Paris, à proximité de nombreux lieux d’intérêt tels que le Jardin du Luxembourg, le Centre Pompidou, le Musée du Louvre, et la Place de la Bastille. Les stations de métro Maubert-Mutualité et Cardinal Lemoine sont à une courte distance à pied pour faciliter vos déplacements dans la ville des lumières. Un endroit statégique et inévitable lorsqu’on parle de visite à Paris. Pour passer ses vacances inoubliables, intégrer le spa dans votre emploi du temps vous sera bénéfique en termes de santé .